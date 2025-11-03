Haberler

Samia Suluhu Hassan Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Güncelleme:
Tanzanya'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 97,66'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Samia Suluhu Hassan, yemin törenini tamamladı. Yemin törenine bölgesel liderler katıldı. Seçim sonrası yaşanan çatışmalarda ölü sayısı hakkında tartışmalar sürüyor.

Tanzanya'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Samia Suluhu Hassan, yemin etti.

Halka kapalı gerçekleştirilen yemin töreni, başkent Dodoma'daki bir askeri geçit tören alanında düzenlendi.

Devlet televizyonunda yayınlanan törene, Somali, Zambiya, Mozambik ve Burundi cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere bölgesel liderler ve üst düzey yetkililer katıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen yemin töreninin hemen ardından ordu, Hassan onuruna top atışı yaptı.

Hassan seçim döneminde yaşananlarla ilgili olarak, "Yaşananlar Tanzanya kaynaklı değil ve kültürümüzün bir parçası değil. Tutuklanan gençlerin bazıları ülkemizin dışından gelen yabancılardı ve güvenlik güçlerimiz bu konuyu soruşturuyor." dedi.

Barış, birlik ve sükunet çağrısında bulunan Hassan, Tanzanya güvenlik kurumlarını normal yaşamın yeniden başlamasını sağlamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) ise söz konusu veriyi reddederek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimleri önde tamamladı

Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimlerde ülkenin tüm bölgelerinde galip geldi.

Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korudu.

Ülkede 29 Ekim'de yapılan seçimlerde, iktidardaki Devrim Partisinin (CCM) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yeniden aday olurken, ana muhalefetteki Chadema lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçimlere katılamadı.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Muhalefetten tepkiler

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü.

ACT-Wazalendo, seçim görevlileri ile güvenlik güçlerinin erken oy kullandığını ve seçimin usulsüzlüklerle gölgelendiğini, Chadema yetkilileri de bazı bölgelerde parti gözlemcilerinin sandık merkezlerine alınmadığını iddia etmişti.

Seçim Komisyonu, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu ve tüm sürecin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü savunmuştu.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmişti. Hassan, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
