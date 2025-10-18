Samet'in Polis Üniforması Giyme Hayali Gerçekleşti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli Samet'in polis üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Valiliğin sosyal medya hesabına gelen bir mesajda Samet'in polis üniforması giyme hayaliyle ilgili paylaşımını gördü.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, özel gereksinimli bireyin evine gitti.

Aileye ziyarette bulunan ekipler, Samet'e polis üniforması ve çeşitli hediyeler verdi.