SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN EVE SIÇRADI, 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

DÜZCE'de samanlıkta çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı. Samanlık tamamen yanarken, ev ise hasar gördü. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri, samanlığın çatısından düşerek yaralandı. Olay saat 20.00 sıralarında Muradiye Mengencik Köyü'nde meydana geldi. Adnan Acar'a ait evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak eve sıçrayan yangını söndürdü. Ardından samanlıktaki yangına müdahale edildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri samanlığın çatısından düşerek yaralandı. İtfaiye eri ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ev ise hasar gördü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel