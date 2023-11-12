Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda kökü çürümüş bir ağaç otoyola devrildi ve bir şerit trafiğe kapanarak Kartal istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

? KARTAL ? Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda kökü çürümüş ağaç otoyola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, bağlantı yolu Kartal istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kartal ' Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; yol kenarında bulunan kökü çürümüş ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Kartal ' Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda bir şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağaç nedeniyle bağlantı yolu Kartal istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, ağaç dallarını temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı.