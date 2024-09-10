Üye Girişi
Haberler

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı. Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi. Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırkan, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.

Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üsküdar Ulaşım Güncel

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı

 Narin'in akrabalarından tehdit! 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor'

Narin'in akrabalarından tehdit! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"
Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta yeni gelin adayı kim? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 10 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Gülbin Tosun NOW'da neden yok? Gülbin Tosun kanaldan kovuldu mu? Narin'in annesi kim adı ne, Yüksel Güran kimdir? Narin'in babası kim adı ne, Arif Güran kimdir? MasterChef Baklava tarifi! En güzel Baklava tarifi! Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava için malzemeler! Versatil ne demek? Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Gemlik, Mudanya, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Salihli, Alaşehir, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title