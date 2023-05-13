Samandıra'daki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Güncel Haberler
Samandıra Gişeleri'nde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Samandıra Gişeleri'nde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Samandıra-Kartal TEM Bağlantı Yolunda sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GAD 628 plakalı otomobil, Samandıra Gişeleri'ndeki beton bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel