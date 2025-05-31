Samandağlı Depremzedelerden Rezerv Alan Talepleri
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedeler, 6 Şubat depremlerinde önemli hasar gören üç mahallenin rezerv alan içerisine alınmasını istiyor. Mahalle sakini Selim Kamacı, sosyal donatı alanlarıyla beraber bütüncül bir şehir planlaması yapılmasını talep etti.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 6 Şubat depremlerinde ciddi yıkımların yaşandığı 3 mahallenin rezerv alan içerisine alınmasını istedi.
Samandağlı depremzede vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan Atatürk, Cumhuriyet ve Sutaşı mahallelerinin rezerv alana alınması için talepte bulundu. Mahalle sakini Selim Kamacı, Samandağ'ın tamamını kapsayan, sosyal donatı alanları ayrılmış, altyapısı tamamlanmış, bütüncül bir şehir planlaması yapılmasını talep ediyor dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel