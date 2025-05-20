Samandağ Tabelasındaki 'ğ' Harfi Çalındı

Samandağ Tabelasındaki 'ğ' Harfi Çalındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridinde yer alan 'Samandağ' yazılı logonun kalp sembolü rüzgarda kırıldıktan sonra, 'ğ' harfi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Belediyenin ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından sahil şeridine yerleştirilen 'Samandağ' yazılı logonun kalp sembolünün rüzgarda kırılmasının ardından 'ğ' harfi çalındı.

İlçede sahil şeridinde geçen yıl 15 Aralık'ta rüzgar nedeniyle kırılan kalp sembolü onarılıp, yerine monte edilen 'Samandağ' yazılı logonun 'ğ' harfi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediyenin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, logonun yeniden onarılıp en kısa sürede yerine monte edileceğini belirterek, vatandaşlara da tabelaya zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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