Samandağ Sahra Spor Kulübü'nden Anıtkabir'e Pedal Çevirme Etkinliği

Samandağ Sahra Spor Kulübü üyeleri, 670 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının desteğiyle Samandağ Sahra Spor Kulübü'nün 13 üyesi Anıtkabir yolculuğuna start verdi.

Bisikletliler, 5 gün boyunca 670 kilometre pedal çevirerek 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmayı planlıyor.