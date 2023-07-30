Samandağ sahiline terk edilmiş bir tekne vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde terk edilmiş vaziyette bir tekne bulundu. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samandağ sahiline tekne karaya vurdu, terk edilmiş olduğu tespit edildi

HATAY - Hatay'ın' Samandağ ilçesinde sahilde terk edilmiş vaziyette tekne bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sabah erken saatlerinde sahilde yürüdükleri sırada sahil kısmında terk edilmiş bir tekne dikkat çekti. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler Tekne'de inceleme yaptı. Teknenin nereden geldiği ve nasıl geldiği ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Samandağ Kaymakamlığı terk edilmiş tekneyle ilgili yaptığı açıklamada," Samandağ sınırları içerisinde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda kara vurmuş tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine süratle bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri görevlendirilmiştir. Yapılan incelemede terk, tescilsiz ve motorsuz olduğu anlaşılan tekne ile ilgili adli ve idari tahkikata başlanılmış olup çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözlerine yer verdi.