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Samandağ Sahilinde Ölü Caretta Caretta Bulundu

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahili'nde ölü bir caretta caretta bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen deniz kaplumbağası, sahilden kaldırıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahili'nde caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından deniz kaplumbağasının öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta sahilden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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