Samandağ Sahilinde Boğulma Tehlikesi

HATAY'ın Samandağ sahilinde serinlemek için denize giren ismi henüz öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki Suriye uyruklu genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

İlçedeki Meydan Mahallesi'ndeki sahilde 16.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu genç, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan genç çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada sahil güvenlik ekipleri, suda çırpındığını fark ettikleri genci kurtararak botla karaya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Suriyeli genç, tedavi için Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ,(Hatay),