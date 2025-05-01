Samandağ Sağlık Müdürlüğüne Özgür Paşa Atandı
Uzman Dr. Özgür Paşa, Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanarak göreve başladı. Sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla ekibiyle çalışacağını belirtti.
Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Özgür Paşa, göreve başladı.
Uzman Dr. Paşa, ilçede kaliteli sağlık hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarıyla gayretle çalışacaklarını belirtti.
Göreve başlayan Paşa, "Sağlık alanındaki eksikleri tamamlamak ve gelişmeleri ilçemize yansıtmak öncelikli hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel