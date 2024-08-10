Samandağ Mahallesi Vatandaşlar Tarafından Temizlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarın çağrısı üzerine mahalle sakinleri bir araya gelerek çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Hayırsever iş adamının da desteğiyle yolların bakımı yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar yaşadıkları mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini kendileri gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarın "Temizlik için belediyeyi beklemeyelim kendimiz yapalım" çağrısına mahalleliden destek geldi.
Muhtar Mustafa Güzey'in çağrısı üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri yaşadıkları yeri temizleyerek çevre düzenlemesini yaptı.
Mahallede yaşayan hayırsever iş adamının da iş makinesi desteğiyle mahallenin temizliğinin yanı sıra yollarının bakımı da gerçekleştirildi.
Mahalle sakinlerinden Ali Doğru, mahalle muhtarının çağrısıyla hep birlikte yaşadıkları yeri güzelleştirdiklerini kaydetti. ?????????????