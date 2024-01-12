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Samandağ Kaymakamı Sağanak Sonrası İncelemelerde Bulundu

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Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, ilçede sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Dündar, su baskınları yaşanan bazı bölgelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Dündar, 'Her zaman depremzedelerin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Yağmurdan etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, mağdur olanların sorunlarını çözerek devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirdik.' ifadelerini kullandı.

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, ilçede sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dündar, su baskınları yaşanan bazı bölgelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Dündar, "Her zaman depremzedelerin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Yağmurdan etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, mağdur olanların sorunlarını çözerek devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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