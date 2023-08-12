Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, Konteyner Kentlerde Yoğun İlgi Görüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kaymakamı Mehmet Aksu, gittiği konteyner kentlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde ağır hasar gören Samandağ ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu çalışmalarını sürdürüyor. Koordinatör kaymakamlar ve konteyner kentlerin idari ve teknik sorumlular ile birlikte önemli çalışmalara imza atan Kaymakam Aksu, gittiği konteyner kentlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. - HATAY