Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, Konteyner Kentlerde Yoğun İlgi Görüyor
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Samandağ ilçesindeki deprem sonrası çalışmalarını sürdüren Kaymakam Mehmet Aksu, gittiği konteyner kentlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kaymakamı Mehmet Aksu, gittiği konteyner kentlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde ağır hasar gören Samandağ ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu çalışmalarını sürdürüyor. Koordinatör kaymakamlar ve konteyner kentlerin idari ve teknik sorumlular ile birlikte önemli çalışmalara imza atan Kaymakam Aksu, gittiği konteyner kentlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel