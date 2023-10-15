Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, öğretmenlerle buluştu
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Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, ilçede göreve başlayan öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, ilçede göreve başlayan öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Dündar, otelde düzenlenen etkinlikte, yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.
Eğitimcilerle sohbet eden Dündar, iletilen talepleri not aldı.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdem Yaşar da katıldı.
Kaynak: AA / Güncel