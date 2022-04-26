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Samandağ'ı sis kapladı

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Samandağ'ı sis kapladı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samandağ'ı sis kapladı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İlçede dün yoğun olan toz taşınımı sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren sis kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 35 metrenin altına düştüğü ilçede yapılar sis arasında kaldı.

Anıl Reyhanoğulları, "Bugün çok farklı bir güne uyandık sabah uyandığımızda etrafımızda yoğun bir sis ile karşılaştık. İlçe merkezinde şuan sis kalmadı ama sahil bölümleri hala sis ile kaplı. Görüş mesafesi hala az, ilk defa Samandağ ilçesinde bu kadar sis gördük" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Hisarcık, Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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