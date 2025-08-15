Samandağ Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra yapımı tamamlanan ve birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplayarak daha etkin hizmet sunacak olan Samandağ Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, modern mimarisi ve ferah kullanım alanlarıyla dikkati çeken yeni hizmet binası, ilçenin kamu hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırırken, vatandaşların işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde halletmelerine olanak tanıyor.

Ziyarette hükümet konağındaki birimleri tek tek gezerek çalışanlarla bir araya gelen Vali Masatlı, kurumların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni hükümet konağı ile birlikte ilçede vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha da güçlenmesi hedefleniyor.