Samandağ'daki Kafede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Deniz Mahallesi'nde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Deniz Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kafede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel