Samandağ'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada 3 araç karıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Vardar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vardar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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