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Samandağ'da Zincirleme Kaza: 3 Otomobil ve 1 Cipte Hasar Meydana Geldi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Deniz Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.

Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ İtfaiye Hatay Trafik Kazaları Güncel Haberler

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