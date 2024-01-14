Samandağ'da Zincirleme Kaza: 3 Otomobil ve 1 Cipte Hasar Meydana Geldi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Deniz Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.
Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.