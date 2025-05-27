Samandağ'da Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını Kaymakam Emre Dündar ve diğer yetkililer yaptı. Katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünleri inceleme fırsatı buldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.
Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze yaptı.
Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel