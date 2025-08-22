Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denize Ulaştı

Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denize Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu, yuvalarından çıkarak denizle buluştu. Prof. Dr. Bektaş Sönmez, bölgenin Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu belirtti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) yavruları denizle buluştu.

Çevlik sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağaları yuvalarından çıktı. Yuvalardan çıkan 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusunun denize ulaşma çabasını çok sayıda doğasever ilgiyle izledi.

"1500'e yakın yuva tespit ettik"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samandağ'daki sahilin özellikle yeşil deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl mayıs ortasından eylül sonuna kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde deniz kaplumbağalarının kumsalda koruma çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ekipler, kumsalda oluşturulan yuvaların günlük kontrollerini yapıyor, toplam yuva sayısını kayıt altına alıyor ve bu yuvalarda kuluçka sürelerini tamamlayan yavruların güvenli bir şekilde denize erişmesini sağlıyor. Yuvalama döneminde yavrular için tehdit oluşturan çakallar, sokak köpekleri, ışık kirliliği ve deniz taşkınları gibi risklere karşı önlemler alınıyor. Toplam 1500'e yakın yuva tespit ettik ve 1500 yuvadan şu ana kadar 300-350 bandında yavru çıkışı gerçekleşti."

Sönmez, ilerleyen günlerde binlerce yavrunun denize ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.