Samandağ'da Yeni Tesis Hizmete Girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaptırılan, içerisinde restoran, kafe ve konaklama alanlarının bulunduğu tesis hizmete girdi.

Çevlik Mahallesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki alana kurulan "Titus Park's" adlı tesisin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, tesisin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda değer katacağını söyledi.

Kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Masatlı, "6 Şubat itibarıyla bölgemizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve başkanlığında dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. O günden bu güne şehrimizin her tarafında çok değiştiğine sizler de şahit oldunuz." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da tesisin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.