Üye Girişi
Haberler

Samandağ'da Yavru Köpek Hırsızlığı

Samandağ'da Yavru Köpek Hırsızlığı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosikletle sokaktan geçen iki kişi, kadın işletmecinin pekinez yavru köpeğini çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, pekinez cinsi yavru köpek 'Prenses', motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, Sevilay Küçük'ün iş yerinin önünde, ona ait pekinez cinsi anne ve yavru köpeği fark etti. Motosikletten inen bir kişi, Küçük'ün Prenses adını verdiği yavru köpeği alıp, tekrar motosiklete bindi. İki kişi, çaldıkları yavru köpek ile hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı sokaktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Prenses'i çalınan Küçük, jandarmaya giderek hırsızlar hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, Prenses'i çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvan Hakları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Samandağ 3-sayfa Güncel Hatay Yaşam Suç

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Leipzig Juventus maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle!
title