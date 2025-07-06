Samandağ'da Yaşlı Kadın Asansörde Mahsur Kaldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir apartmanın dış cephe asansöründe mahsur kalan 80 yaşındaki Sultan A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler gelene kadar sakinliğini koruyan yaşlı kadının komşularıyla sohbet etmesi dikkat çekti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir apartmandaki arızalanan dış cephe asansöründe mahsur kalan 80 yaşındaki Sultan A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçedeki Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan A., oturduğu apartmanın dış cephesindeki asansör arızalanınca kabinde mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Sultan A.'yı kısa sürede kurtardı. Sultan A.'nın ekipleri beklerken sakinliğini koruması ve sokaktaki komşularıyla sohbet etmesi dikkat çekti.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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