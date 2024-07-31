Samandağ'da Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yalnız yaşayan Adnan C, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Adnan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Çevlik Mahallesi'nde yaşayan Adnan C'den (38) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Adnan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.