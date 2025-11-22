Haberler

Samandağ'da Üreticiler, 2 Liraya Düşen Mandalinayı Ücretsiz Dağıtıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina üreticileri, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve dalında kalan mandalinayı vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı. Üreticiler, bu durumu protesto ederek devlet destekleri talep etti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve dalında kalan tonlarca mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Samandağ'da üreticiler, dalında kalan mandalinaları toplayıp kasalarla ilçe merkezine getirdi. Üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinayı kasalarla vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonlarca mandalina kısa sürede tükenirken, çiftçi Ferit Diker, mandalinanın kilosunun tarlada 2 liraya kadar düştüğünü, bu rakama bile alıcı çıkmadığını söyledi.

'DALINDA MANDALİNALAR ÇÜRÜYOR'

Ürünlerinin dalında kaldığını belirten Diker, "Samandağ'ında eylül ayında fiyatlar, 10-12 lirayken aniden 2 liraya kadar düştü maalesef. Bunun gerekçelerini anlatmakta zorlanıyoruz, dalında mandalinalar çürüyor. ve inanın, önümüzdeki 10-15 gün içinde şiddetli bir yağış olursa mandalina diye bir şey kalmayacak. Bizim devletten beklentimiz, mazot, gübre ve ilaç desteği sağlanması. Eğer bunlar yapılamıyorsa, her mahalleye ücretsiz kullanılabilecek büyük, soğuk hava depoları kurulmasını talep ediyoruz. Bu, üreticiye verilecek en büyük destek olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
