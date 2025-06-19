Samandağ'da Türbenin Elektrik Kablolarını Çalan İki Zanlı Tutuklandı

Samandağ'da Türbenin Elektrik Kablolarını Çalan İki Zanlı Tutuklandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Zuhur Türbesi'nin elektrik kablolarını çalan iki zanlı, güvenlik kameralarının incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde türbenin elektrik kablolarını çalan 2 zanlı tutuklandı.

Deniz Mahallesi'ndeki Zuhur Türbesi'nin elektrik kablolarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

S.B. ile V.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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