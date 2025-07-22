Samandağ'da Trafik Kazası Sonrası Çıkan Kavga Bıçaklamayla Sonuçlandı, Cenaze Töreni Yapıldı

Samandağ'da Trafik Kazası Sonrası Çıkan Kavga Bıçaklamayla Sonuçlandı, Cenaze Töreni Yapıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Alkan Ergin'in cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine siyasetçiler ve yakınları katıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yeşilköy Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren 35 yaşındaki Alkan Ergin'in cenazesi, Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ergin'in naaşı defnedildi.

Cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

Trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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