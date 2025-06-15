Samandağ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı!

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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