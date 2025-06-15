Samandağ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel