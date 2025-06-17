Samandağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazanın ardından kaçan sürücü H.Y. teslim oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Dün meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarpmış, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Güney Özçelik (17) kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza sonrası kaçan sürücünün H.Y. olduğu ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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