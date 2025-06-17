Samandağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Dün meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarpmış, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Güney Özçelik (17) kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza sonrası kaçan sürücünün H.Y. olduğu ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.