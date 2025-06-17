Samandağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazanın ardından kaçan sürücü H.Y. teslim oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarpmış, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralılardan Güney Özçelik (17) kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Kaza sonrası kaçan sürücünün H.Y. olduğu ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel