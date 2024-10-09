Samandağ'da Trafik Kazalarına Karşı Denetimler Artırıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, belirli noktaları hedef alarak denetimlerini artırdı. Özellikle sahil yolu ve Tünel Caddesi'nde radar uygulamaları da gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde artan trafik kazaları sonrası denetimler artırıldı.
İlçede yaralamalı ve ölümlü kazaların artmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.
Özellikle sahil yolu ve Tünel Caddesi'nde artırılan denetimlerde radar uygulaması da yapıldı.