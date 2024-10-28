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Samandağ'da Toprak Kayması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Samandağ'da Toprak Kayması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kanalizasyon borusu döşeme işlemi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 23 yaşındaki işçi Yunus Hatay yaşamını yitirdi. Ekiplerin müdahalesi yeterli olmadı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kanalizasyon borusu döşeme işlemi sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yunus Hatay (23), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) tarafından yapımına başlanan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaymayası meydana geldi. Taşeron olarak çalışan ve boru döşeme sırasında çukura inen Yunus Hatay, toprak yığını altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartılan Hatay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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