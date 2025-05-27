Samandağ'da Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Deniz Mahallesi'nde İ.K. idaresindeki 63 K 6501 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Meltem Biçer'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel