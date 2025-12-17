Haberler

Hatay'da silahla yolda yürüyen şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişinin elinde silahla yürüdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli yakalandı. Şüphelinin elindeki silahın kurusıkıdan bozma bir tabanca olduğu belirlendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde elinde silahla yürüdüğü tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 13 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Samandağ Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin elinde tabancayla yürüdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, polisleri fark edince gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin elinde silahla yürüdüğü anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. İsminin S.D. olduğunu tespit edilen şüpheli, polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Silahın, kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geriye yürek burkan anlar kaldı

CHP'li belediye başkanından geriye kahreden görüntüler kaldı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
title