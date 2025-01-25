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Samandağ'da Sahipsiz Köpek Çocuğu Yaraladı

Samandağ'da Sahipsiz Köpek Çocuğu Yaraladı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak yüzünden ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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