Samandağ'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil kenarında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Kimlik tespiti yapılamayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Deniz Mahallesi'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.