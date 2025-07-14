Samandağ'da Sahil Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolunda vatandaşlar tarafından fark edilen hareketsiz erkek cesedine jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Samandağ ilçesi ile Arsuz arasındaki sahil yolunda, vatandaşlar kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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