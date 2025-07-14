Samandağ'da Sahil Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Samandağ ilçesi ile Arsuz arasındaki sahil yolunda, vatandaşlar kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.