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Samandağ'da Sahil Güvenlik Ekipleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Bilgilendirme Yaptı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi. Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemek amacıyla plajlardaki denetimlerini sürdürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin, ilçe genelindeki halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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