Haberler

Samandağ'da Pazarcılar Arasında Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir semt pazarında pazarcılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Paniğe neden olan kavgada pazarcı M.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan M.A.B. götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.