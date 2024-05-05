Samandağ'da Paskalya Ayini Gerçekleştirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi. Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu. Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı.
Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi.
Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.
Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.