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Samandağ'da Paskalya Ayini Gerçekleştirildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi. Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu. Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi.

Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emrah Karaçay Samandağ Paskalya Karaçay Hatay İncil Yaşam Güncel Haberler

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