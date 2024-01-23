Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Cuma Karaali sokak üzerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.