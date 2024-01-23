Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Cuma Karaali sokak üzerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.