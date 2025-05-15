Samandağ'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobil ve motosiklette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobil ve motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Deniz Mahallesi'nde Servet Miçooğulları'nın evinin önündeki otomobili, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangın, aracın yanındaki motosiklete de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobil ve motosiklette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel