Samandağ'da Park Halindeki 3 Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
??????? Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.