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Samandağ'da Park Halindeki 3 Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

??????? Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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