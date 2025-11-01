Samandağ'da Otomobiller Koyun Sürüsüne Çarptı: 3 Koyun Telef Oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir sürü koyuna, kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarptı. Çarpma sonucunda 3 koyun telef oldu, araçlarda ise maddi hasar oluştu.
Mağaracık Mahallesi'nde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 3 koyun telef oldu.
Araçlarda ise maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel