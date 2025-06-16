Samandağ'da Otomobilin Motosikletlere Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı 2 motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarında bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel