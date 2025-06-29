Samandağ'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: İki Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yeşilada Mahallesi'nde Ş.R'nin kullandığı 31 AR 227 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 31 AYM 177 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasındaki H.S, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel