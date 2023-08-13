Samandağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Deniz Mahallesi'nde M.T. idaresindeki 31 TL 653 plakalı otomobille Seyfi Tüken'in kullandığı 33 CSD 28 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tüken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel